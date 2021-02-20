Судный день. Очередные процессы против Алексея Навального

Заседание началось. Судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов спрашивает, есть ли у сторон отводы, сообщает корреспондент "Медиазоны".

— Нет, почему в Бабушкинском суде мы это делаем?-- отвечает вопросом Навальный.

— В ваших интересах, чтобы адвокаты по городу не ездили.

— Ааа, в моих интересах! Спасибо! — иронизирует политик.

Судья, тем не менее, настаивает, что Навальному так будет лучше. «Еще лучше было бы, если бы вы меня освободили. Я слышал, там решение суда имеется такое», — добавляет он, имея ввиду опубликованное 17 февраля решение ЕСПЧ о немедленном освобождении политика.

Навальный говорит о том, что необходимо вести видеозапись заседания: «давайте возьмём, скажем, двух журналистов с государственного телевидения и двух с негосударственного». Защита его поддерживает

Суд разрешает вести аудиозапись заседания и видеозапись в части оглашения решения суда по делу