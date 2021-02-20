Судный день. Очередные процессы против Алексея Навального

Дипломаты из девяти стран и представитель ЕС присутствуют на суде по Навальному
"Представители посольств Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов, а также представитель ЕС были беспрепятственно пропущены в суд, в настоящее время они присутствуют на заседании", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева.
Заседание началось. Судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов спрашивает, есть ли у сторон отводы, сообщает корреспондент "Медиазоны".
— Нет, почему в Бабушкинском суде мы это делаем?-- отвечает вопросом Навальный.
— В ваших интересах, чтобы адвокаты по городу не ездили.
— Ааа, в моих интересах! Спасибо! — иронизирует политик.
Судья, тем не менее, настаивает, что Навальному так будет лучше. «Еще лучше было бы, если бы вы меня освободили. Я слышал, там решение суда имеется такое», — добавляет он, имея ввиду опубликованное 17 февраля решение ЕСПЧ о немедленном освобождении политика.
Навальный говорит о том, что необходимо вести видеозапись заседания: «давайте возьмём, скажем, двух журналистов с государственного телевидения и двух с негосударственного». Защита его поддерживает
Суд разрешает вести аудиозапись заседания и видеозапись в части оглашения решения суда по делу
Заседание началось
Из участников процесса не явился только представитель ФСИН, причина неявки неизвестна.
Сторону государственного обвинения в заседании по апелляции Навального представляет прокурор Екатерина Фролова, как и в деле по клевете против ветерана.
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