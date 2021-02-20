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Политика

Судный день. Очередные процессы против Алексея Навального

Алексей Навальный в зале суда по делу о клевете на ветерана. 16 февраля 2021 года

Главное

Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу Алексея Навального на замену условного срока на реальный по так называемому делу "Ив Роше". Выездное заседание проходит в Бабушкинском районном суде столицы. Во второй половине дня здесь же мировой суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении оппозиционного политика о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Алексей Навальный выступит с последним словом, после чего суд, как ожидается, вынесет приговор.

10:29

Дипломаты из девяти стран и представитель ЕС присутствуют на суде по Навальному

"Представители посольств Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов, а также представитель ЕС были беспрепятственно пропущены в суд, в настоящее время они присутствуют на заседании", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева.

10:26

10:20

Заседание началось. Судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов спрашивает, есть ли у сторон отводы, сообщает корреспондент "Медиазоны".

— Нет, почему в Бабушкинском суде мы это делаем?-- отвечает вопросом Навальный.

— В ваших интересах, чтобы адвокаты по городу не ездили.

— Ааа, в моих интересах! Спасибо! — иронизирует политик.

Судья, тем не менее, настаивает, что Навальному так будет лучше. «Еще лучше было бы, если бы вы меня освободили. Я слышал, там решение суда имеется такое», — добавляет он, имея ввиду опубликованное 17 февраля решение ЕСПЧ о немедленном освобождении политика.

Навальный говорит о том, что необходимо вести видеозапись заседания: «давайте возьмём, скажем, двух журналистов с государственного телевидения и двух с негосударственного». Защита его поддерживает

Суд разрешает вести аудиозапись заседания и видеозапись в части оглашения решения суда по делу

10:12

Заседание началось

Из участников процесса не явился только представитель ФСИН, причина неявки неизвестна.

Сторону государственного обвинения в заседании по апелляции Навального представляет прокурор Екатерина Фролова, как и в деле по клевете против ветерана.

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