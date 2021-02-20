Второй западный окружной военный суд в пятницу приговорил гражданина Киргизии Таланта Онурова к семи годам лишения свободы за подготовку теракта в Москве и пропаганду терроризма в интернете. Его мать говорит, что не верит в обвинение: слабослышащий Онуров не особо интересовался религией на родине и, по словам членов киргизского сообщества, ночевал в Москве где придётся.

Онуров, по утверждению прокуратуры, которое цитирует агентство "Интерфакс", в сентябре 2019 года приехал в Россию для подготовки теракта, и искал в столице соучастников будущего преступления. В октябре 2019 года он был задержан и отправлен в СИЗО, а затем, как сообщила представитель московского Следственного комитета Юлия Иванова, признал вину. Где именно должен был произойти теракт и что именно делал для его подготовки Онуров, не раскрывается.

Мать Онурова рассказывала Киргизской службе Радио Свобода, что её сын имеет инвалидность по слуху и уехал из родного Балыкчи на севере страны, сказав, что планирует заработать себе на слуховой аппарат.

По её словам, в конце сентября 2019 года Талант позвонил брату и сказал, что находится Москве, но попросил не рассказывать об этом родителям. В начале октября он сообщил, что его забрали в отделение полиции на юге города, и просил вернуть его на родину. После этого он дважды был арестован за мелкое хулиганство, а почти сразу после этого — за подготовку теракта.