В России подтверждён первый в мире случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа. Об этом заявила главный санитарный врач Анна Попова в эфире канала "Россия-24". По её словам, болезнь выявлена у семи сотрудников птицефабрики на юге страны.

По словам Поповой, вирус у заболевших протекал в лёгкой форме, они чувствуют себя хорошо. Утверждается, что штамм, которым люди раньше никогда не болели, пока не передавался от человека к человеку — но это возможно в будущем.

В ноябре научный центр "Вектор" сообщал, что в 15 регионах России циркулирует новый вирус гриппа типа A (H5N8) среди домашней и дикой птицы. При этом для человека вирус был не опасен, — сообщает "Интерфакс".

В начале января агентство РБК сообщало о масштабной вспышке птичьего гриппа на фабрике в станице Новомышастовская в Краснодарском крае. Тогда предприятию пришлось уничтожить всё поголовье в размере 406 тысяч птиц, в десятикилометровой зоне началась вакцинация птицы и людей. Имела ли Попова ввиду эту вспышку — не сообщается.

Вирусы гриппа типа А обладают способностью быстро меняться, выработать к ним постоянный иммунитет невозможно. Эпидемиологи опасаются, что если разновидности птичьего гриппа начнут передаваться между людьми, человечество может столкнуться с новой пандемией.