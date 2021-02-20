В Махачкале избит координатор штаба Навального

В Махачкале в ночь на 20 февраля был избит координатор создающегося здесь регионального штаба оппозиционера Алексея Навального. До этого за Русланам Аблякимовым несколько дней следили неизвестные. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.



По словам сторонника Навального, он находился на смотровой площадке на склоне горы Тарки-Тау, когда к нему подошли семеро неизвестных, повалили на землю и начали бить ногами по голове. Аблякимов утверждает, что его спрашивали "что он здесь делает" и "зачем приехал из Москвы". По словам активиста, нападавшие хотели скинуть его с горы, но остановились . Координатор махачкалинского штаба Навального также рассказал, что после нападения неизвестные ехали за ним на машинах, не пытаясь скрыться.

Аблякимов подал заявление в полицию и обратился за медицинской помощью. В травмпункте на его теле были зафиксированы множественные гематомы. Активист считает, что избиение связано с политической деятельностью. За несколько дней до нападения за ним следили, а также поступали прямые угрозы от неизвестного.

Редакция Кавказ.Реалии не располагает комментарием пресс-службы МВД по Дагестану.