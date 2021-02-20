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В Мьянме в столкновениях с полицией погибли три человека, десятки ранены

Демонстраны заблокировали одну из главных магистралей в Янгоне, крупнейшем городе и бывшей столицы Мьянмы (ранее называвшейся Бирмой). 17 февраля 2021

В Мьянме два демонстранта убиты и около тридцати ранены, когда полиция открыла огонь по участникам митинга против правящей хунты. Как сообщает Международное французское радио, это второй случай гибели протестующих в результате столкновений с полицией после военного переворота, произошедшего 1 февраля. Субботнее кровопролитие произошло в городе Мандалай (центральная Мьянма), когда полиция проводила рейд на судостроительном предприятии.

Применение силы против мирных манифестантов осудил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, в понедельник на встрече в Брюсселе министров иностранных дел Европейского союза "будут обсуждаться последние события в Мьянме и приняты соответствующие решения".

По данным правозащитников, в Мьянме продолжаются аресты: более пятисот человек находятся за решёткой - это политические лидеры, бастующие должностные лица, монахи и активисты). После задержаний были отпущены не более сорока человек.

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