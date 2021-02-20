Отравление Навального: Россия "глубоко сожалеет" о позиции ФРГ

Генеральная прокуратура России заявила, что получила из ФРГ очередной отказ на просьбу сотрудничать в выяснении обстоятельств, приведших к госпитализации Алексея Навального. В Москве считают, что германская сторона под надуманными предлогами уклоняется от ответов.



В Генеральной прокуратуре России указали коллегам из ФРГ, что те нарушают обязательства, вытекающие из "Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам", которая была подписана 20 апреля 1959 года.

Как отмечается в публикации "Немецкой волны", российская Генпрокуратура и ранее называла "абсолютно недостаточными" ответы Германии на ее запросы об оказании правовой помощи. Федеральное ведомство по делам юстиции заявляет, что оно ответило уже на четыре российских запроса по делу об отравлении Навального.

В частности, Москве переданы протоколы допроса Навального прокуратурой Берлина, о чём сообщил представитель министерства юстиции ФРГ агентству dpa в пятницу, 15 января. Тогда правительство ФРГ выразило надежду, "что Россия незамедлительно примет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального". "Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", заявил тогда представитель министерства юстиции ФРГ.