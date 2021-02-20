США поддержали введение Украиной санкций против Медведчука

Соединенные Штаты выразили поддержку Украине после введения санкций против кума президента России Виктора Медведчука. В Вашингтоне напомнили, что санкции против Медведчука были введены Вашингтоном еще в 2014 году - за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

Газета "Украинская правда" отмечает, что СНБО принял решение о безотлагательных мерах для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком. Санкции предусматривают, в частности, блокировку активов - то есть, временное ограничение права лица (объекта санкций) пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе, отмечается в публикации "Украинской правды".