Правозащитники сообщили о новом случае пыток в иркутской колонии

Правозащитники заявляют о ещё одном случае пыток в колонии в Иркутской области. Проект "Гулагу нет" утверждает, что заключённого исправительной колонии №6 Тахиржона Бакиева избивали и насиловали сокамерники. Ему больше месяца не давали позвонить домой, чтобы рассказать о пытках, которые проводились при поддержке сотрудников ФСИН.
На своем канале в ютьюбе правозащитники опубликовали интервью с женой Бакиева Анастасией и рассказ о нем.
Ранее оперативники ГУФСИН перевели Бакиева из колонии №15, где был бунт. Его поместили в "режимный отряд" №10, где содержатся так называемые заключённые-"разработчики", исполняющие все поручения оперативников ГУФСИН, сообщают правозащитники.
После перевода Бакиева в помещение отряда №10, осуждённые-разработчики по надуманным причинам устроили конфликт, оскорбляли мусульманина Бакиева, порвали его Коран. Бакиев обратился за помощью к сотрудникам колонии.
"Вместо защиты и помощи, оперуполномоченные оперативного отдела ИК-6 Ерохин и Медников применили силу к Бакиеву, связали его скотчем, обеспечили его заведомо беспомощное состояние, после чего затащили его в отряда №10 и передали в руки капо-разработчикам, которые при оперативниках начали избивать и пытать Бакиева", – говорится в сообщении.
После избиения Бакиева изнасиловали шваброй, повредив ему внутренние органы и причинив тяжкий вред здоровью. Избитого и изнасилованного Бакиева бросили под кровати и заставили его сумками, чтобы никто не видел жертву пыток. Более двух суток Тахиржон Бакиев пролежал под нарами.
О Бакиеве правозащитникам сообщил анонимный источник, благодаря этому оперативники управления собственной безопасности ФСИН нашли Бакиева под нарами и срочно перевели его в областную больницу. Оперативников Ерохина и Медникова, как утверждается, задержали - пишет Сибирь.Реалии.
Официальных комментариев по поводу ситуации с Бакиевым пока нет.
- 18 февраля правозащитник Пётр Курьянов и создатель общественной организации Gulagu.net Владимир Осечкин сообщили редакции Сибирь.Реалии о том, что возбуждено дело об истязаниях в связи с пытками в колонии №15 в Ангарске.
- В конце декабря 2020 года редакция опубликовала интервью с сестрой заключенного Кежика Ондара, в котором она сообщила о жестоких пытках брата с использованием кипятильника. В результате истязаний у Ондара была разорвана прямая кишка, ему сделали две операции, но он останется инвалидом. По делу об изнасиловании Ондара обвинение предъявлено четырём "разработчикам".
- Бунт в ИК-15 Ангарска произошел в апреле 2020 года. Более 200 заключенных нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. Всего пострадали около 300 человек. Тело погибшего заключенного было найдено под завалами после пожара в колонии. Кроме того, сообщалось о смерти заключенного в Воронеже, который в ходе беспорядков в колонии Ангарска получил перелом позвоночника. ФСИН отрицало эти данные.
- После бунта многих заключенных вывезли в другие колонии региона и в СИЗО-1. Там, согласно их заявлениям, из них пытками и истязаниями "выбивали" признания в организации бунта.
- 21 января ГУФСИН по Иркутской области отстранил от работы руководителей следственного изолятора №1 Игоря Мокеева вместе с начальником исправительной колонии №6 в Иркутске. В ГУФСИН это объяснили проверкой пыток в учреждениях ведомства, ранее подтвержденных омбудсменом.
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