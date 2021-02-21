Правозащитники сообщили о новом случае пыток в иркутской колонии

Правозащитники заявляют о ещё одном случае пыток в колонии в Иркутской области. Проект "Гулагу нет" утверждает, что заключённого исправительной колонии №6 Тахиржона Бакиева избивали и насиловали сокамерники. Ему больше месяца не давали позвонить домой, чтобы рассказать о пытках, которые проводились при поддержке сотрудников ФСИН.

На своем канале в ютьюбе правозащитники опубликовали интервью с женой Бакиева Анастасией и рассказ о нем.​

Ранее оперативники ГУФСИН перевели Бакиева из колонии №15, где был бунт. Его поместили в "режимный отряд" №10, где содержатся так называемые заключённые-"разработчики", исполняющие все поручения оперативников ГУФСИН, сообщают правозащитники.

После перевода Бакиева в помещение отряда №10, осуждённые-разработчики по надуманным причинам устроили конфликт, оскорбляли мусульманина Бакиева, порвали его Коран. Бакиев обратился за помощью к сотрудникам колонии.

"Вместо защиты и помощи, оперуполномоченные оперативного отдела ИК-6 Ерохин и Медников применили силу к Бакиеву, связали его скотчем, обеспечили его заведомо беспомощное состояние, после чего затащили его в отряда №10 и передали в руки капо-разработчикам, которые при оперативниках начали избивать и пытать Бакиева", – говорится в сообщении.

После избиения Бакиева изнасиловали шваброй, повредив ему внутренние органы и причинив тяжкий вред здоровью. Избитого и изнасилованного Бакиева бросили под кровати и заставили его сумками, чтобы никто не видел жертву пыток. Более двух суток Тахиржон Бакиев пролежал под нарами.

О Бакиеве правозащитникам сообщил анонимный источник, благодаря этому оперативники управления собственной безопасности ФСИН нашли Бакиева под нарами и срочно перевели его в областную больницу. Оперативников Ерохина и Медникова, как утверждается, задержали - пишет Сибирь.Реалии.

Официальных комментариев по поводу ситуации с Бакиевым пока нет.