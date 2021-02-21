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Схожие воздушные инциденты произошли в один день в двух странах

Фрагмент двигателя во дворе дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, 20 февраля 2021

В субботу, 20 февраля, в США и Нидерландах произошли два похожих воздушных инцидента - обломки пассажирских самолётов упали на жилые районы.

В США самолёт Boeing 777 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, потерял части правого двигателя. Один крупный обломок упал в саду жилого дома, другие - на спортивную площадку. По счастливой случайности никто не пострадал.

В самолёте находились 230 пассажиров и 10 членов экипажа никто из них также не пострадал. Самолет вернулся в Денвер, совершив аварийную посадку. Причины аварии выясняются.


В тот же день, на грузовом самолете Boeing 747-400F, летевшем из Маастрихта в Нью-Йорк, в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Части обшивки двигателя упали, ранив на земле двух человек. Пожилая женщина была доставлена в больницу с травмой головы, а ребёнок, попытавшийся поднять горячий обломок, получил ожоги. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Льежа, в Бельгии.

Сообщившие об этом западные СМИ сочли нужным отметить, что следственные органы не нашли связи между инцидентами в США и Нидерландах.

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