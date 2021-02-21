Директор школы заявила на ученицу в полицию из-за поста о митинге

В Пензе директор школы № 66 Вера Махонина написала заявление в полицию с просьбой проверить на экстремизм и призывы к свержению власти пост в социальных сетях ученицы восьмого класса. Издание "7x7", сообщившее об этом, уточняет, что школьница, имя которой не называется, на своей странице рассказала об акции протеста, запланированной в городе на 23 февраля.

В свою очередь издание The Insider опубликовало скриншот переписки ученицы и её классного руководителя. В ней преподаватель требует "немедленно убрать" со страницы в социальной сети "ВКонтакте" "политическую информацию". "У нас такие акции не приветствуются", - резюмирует учитель. При этом, согласно скриншоту, он пишет с орфографическими ошибками.

Сообщается, что восьмиклассницу уже вызвали в полицию и там изъяли у неё телефон. Также в полицию вызвали первого секретаря пензенского обкома КПРФ, депутата Законодательного собрания Георгия Камнева. По его словам, с него взяли показания по заявлению директора школы №66. В частности, у него спрашивали, не давал ли он ученице указания по размещению постов в социальных сетях.