В Новосибирске подожжён автомобиль активиста штаба Навального

В Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль с наклейкой "Навальный", сообщил портал "НГС". Владелец машины, волонтёр регионального штаба оппозиционера, сказал, что уверен: происшествие связано именно с надписью.

Инцидент произошел вечером 19 февраля и попал на видеокамеру. На На кадрах видно, что подошедший к машине человек разбил окно и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью - и ушёл.

Владелец услышал звуки сработавшей сигнализации, вышел во двор и увидел, что прохожие уже забросали салон снегом и потушили таким образом пламя.

По словам пострадавшего автовладельца, его удивило, что с 2018 года, когда он впервые разместил на машине надпись "Навальный", подобных происшествий не случалось.

В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердили информацию о поджоге. Заведено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого.