В США проверят "Боинг 777" после инцидента с двигателем

Авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов "Боинг 777" с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 на время расследования, которое проводится в связи с возгоранием одного из таких двигателей в США по время рейса.
"Мы рекомендовали и поддерживаем приостановку операций 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 пока продолжается расследование Национального совета по безопасности на транспорте", говорится в твиттере компании.
Власти Японии не дожидаясь результатов проверки, временно запретили полеты "Боингов 777" с этой моделью двигателей, сообщил телеканал NHK. Компания Boeing их решение поддержала.
21 февраля у пассажирского самолета "Боинг 777" авиакомпании United Airlines, вылетевшего из Денвера в Гонолулу, во время полета загорелся и отказал двигатель. Часть его кожуха упала на жилые районы в городе Брумфилд. В результате инцидента никто не пострадал.
Самолёт, на борту которого находился 241 человек, вернулся в аэропорт вылета, где успешно приземлился.
- Компания Boeing столкнулась с кризисом из-за модели 737 MAX после авиакатастроф с ее участием в Индонезии и Эфиопии - осенью 2018 года и весной 2019-го, в результате которых погибли 346 человек. В декабре 2019 года корпорация приостановила производство самолетов этой модели. Испытательные полеты в рамках повторной сертификации авиалайнера завершились в июле 2020-го, а в ноябре авиационные власти США разрешили вернуть его в коммерческую эксплуатацию.
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