В США проверят "Боинг 777" после инцидента с двигателем

Авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов "Боинг 777" с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 на время расследования, которое проводится в связи с возгоранием одного из таких двигателей в США по время рейса.

"Мы рекомендовали и поддерживаем приостановку операций 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 пока продолжается расследование Национального совета по безопасности на транспорте", говорится в твиттере компании.

Власти Японии не дожидаясь результатов проверки, временно запретили полеты "Боингов 777" с этой моделью двигателей, сообщил телеканал NHK. Компания Boeing их решение поддержала.

21 февраля у пассажирского самолета "Боинг 777" авиакомпании United Airlines, вылетевшего из Денвера в Гонолулу, во время полета загорелся и отказал двигатель. Часть его кожуха упала на жилые районы в городе Брумфилд. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолёт, на борту которого находился 241 человек, вернулся в аэропорт вылета, где успешно приземлился.