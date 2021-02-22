Иркутск: руководство СИЗО и ИК отстранили от работы из-за пыток

В Иркутске руководители исправительной колонии №6 и СИЗО-1 отстранены от работы в ходе проверки. Её начали после сообщений о новом случае пыток над заключенным в колонии, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН. Материалы дела переданы в региональный Следственный комитет.

Ранее правозащитники проекта "Гулагу нет" сообщили, что в Иркутске заключенного исправительной колонии №6 Тахиржона Бакиева избивали и насиловали сокамерники.

Заключенные-"разработчики" спровоцировали надуманный конфликт с Бакиевым, оскорбляли его и порвали Коран. Бакиев обратился за помощью к сотрудникам колонии, но те связали его скотчем и вернули в камеру, где его сразу начали избивать и пытать. После избиения и изнасилования его засунули под нары, чтобы его не увидели проверяющие, которые после инцидента с изнасилованием заключенного кипятильником, начали посещать региональные исправительные учреждения.

О судьбе Бакиева правозащитникам сообщил анонимный источник. Через двое суток сотрудники управления собственной безопасности ФСИН нашли Бакиева под нарами и перевели в областную больницу. Однако ему месяц не давали звонить родственникам, чтобы он не рассказал о пытках.

Сотрудники колонии Ерохин и Медников, причастные к пыткам, задержаны. Расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Заключённый Тахиржон Бакиев ранее находился в ангарской колонии №15, где произошел бунт. Его перевели в ИК-6, и, по данным правозащитников, поместили в "режимный отряд" , где содержатся "разработчики", исполняющие все поручения оперативников ГУ ФСИН . "Периодически этих "разработчиков"- следователи и оперативники переводят в "пресс-хаты" СИЗО-1 и СИЗО-6 для организации пыток и принуждения людей к даче показаний, – рассказали правозащитники.