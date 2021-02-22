В Кузбассе возбудили дело о халатности против двух полицейских

В Кемерово Следственный комитет завершил расследование в отношении двоих сотрудников дежурной части отдела полиции "Ленинский", обвиняемых в халатности. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По версии следствия, в январе 2020 года полицейские получили сообщение о том, что в одном из домов идёт драка, из квартиры слышны крики женщины о помощи. Сотрудники дежурной части проигнорировали вызов и не отправили наряд на место происшествия. В результате погибла 23-летняя женщина. В убийстве обвиняют её бывшего сожителя. Полицейские - начальник смены дежурной части и старший оперативный дежурный – в ходе следствия вину не признали.

По результатам служебной проверки к "строгой дисциплинарной ответственности" будут привлечены непосредственные начальники обвиняемых, сообщает региональный главк МВД.

Ранее правозащитник Алена Попова писала, что имя погибшей — Вера Пехтелева. Её бывший сожитель Владислав Канюс нанес ей не менее 56 телесных повреждений — "кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма" — и в итоге задушил её шнуром от утюга.

Причиной убийства, по словам Поповой, стала попытка девушки расстаться с молодым человеком. Соседи, услышав крики о помощи, около двух часов пытались вызвать полицию, а затем сами взломали дверь в квартиру, но было уже поздно, рассказала правозащитник.