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Координатора штаба Навального обвинили в "гей-пропаганде"

Анастасия Панченко

Против координатора штаба Алексея Навального в Краснодаре Анастасии Панченко возбудили административное дело по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

Об этом сообщила в понедельник сама Панченко.

Координатор сети штабов Навального Леонид Волков опубликовал в твиттере копию протокола, составленного 17 февраля в Краснодаре капитаном полиции по фамилии Голубев. Полицейский в протоколе описывает два фото из инстаграма Панченко, сделанные 14 февраля во время акции "Любовь сильнее страха". Тогда сторонники Навального вышли на улицы с фонариками в знак поддержки находящегося в СИЗО оппозиционера.

Под скриншотом фото с двумя целующимися девушками – участниками акции – полицейский пишет: "На указанном скриншоте двое лиц, по внешним признакам женского пола, осуществляют тактильные прикосновения губами друг к другу". То же самое, только с заменой женского пола на мужской, он пишет под скриншотом фото с двумя целующимися молодыми людьми.

Из документа не следует, почему эти фото решено было признать "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений".

Поправка о запрете так называемой "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних была принята в России в 2013 году. Физическим лицам за нарушение такого запрета грозит штраф.

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