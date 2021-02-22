Избитый сторонник Навального уехал из Дагестана

Открытие в столице Дагестана, Махачкале штаба оппозиционного политика Алексея Навального отложено на неопределенное время. Об этом заявил активист Руслан Аблякимов, который должен был его возглавить.

Как рассказал Аблякимов "Кавказскому узлу", почти все, к кому он обращался, при этом не скрывая от какой он организации, либо сразу отказывались сдавать помещение, либо давали уклончивый ответ. Согласился лишь один арендодатель, но в день подписания договора он отказался. По словам агента арендодателя, "на него вышли", сообщает издание.

Активист также пожаловался на "круглосуточную слежку" за собой. По его мнению, таким образом его единомышленников пытаются запугать. В настоящий момент он находится за пределами Дагестана, однако добавляет: это не означает отказ от идеи создать штаб.

"В Дагестане есть протестный потенциал, местные активисты все эти годы действовали самостоятельно, подвергаясь гораздо большему риску, чем мы к этому привыкли в других регионах. Мы это не учли при подготовке, но мы учтем этот опыт, и я уверен, мы вернемся в Дагестан", – отметил он.

В ночь на 20 февраля на Аблякимова напали неизвестные, когда вместе с двумя знакомыми девушками он находился на смотровой площадке на склоне горы Тарки-Тау. С его слов, около семи человек повалили его на пол и стали быть ногами, при этом спрашивали, что он делает в Дагестане и зачем приехал из Москвы. По поводу случившегося активист подал заявление в полицию.