Умерла актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в возрасте 74 лет в Москве. Об этом ТАСС сообщила Гильдия актеров Союза кинематографистов. причины смерти не раскрываются.

Градова была широко известна кинозрителям по своим ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", где она сыграла роль Кэтрин Кин (радистки Кэт), и "Место встречи изменить нельзя".

Екатерина Градова родилась в октябре 1946 года в Москве. Училась в Московском институте иностранных языков и школе-студии МХАТ.

Первую главную роль актриса сыграла в 1969 году в спектакле "Таланты и поклонники" на сцене театра имени Владимира Маяковского. Тогда Градова училась на четвёртом курсе школы-студии МХАТ. В 1973 году известность в кино ей принесла роль в телефильме "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.

В 1979 году Градова снялась в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя" в нём она исполнила роль Светланы Волокушиной.

В 1971 году Градова вышла замуж за актёра Андрея Миронова. В 1973 году у пары родилась дочь Мария Миронова, в 2020 году ставшая народной артисткой России. Брак Градовой с Мироновым продлился пять лет.

Актриса служила в театре имени Маяковского и Московском академическом театре Сатиры. В 1983 году Градова была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.