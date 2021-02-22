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Кадыров: ливийский спецназ может отправиться на учёбу в Чечню

Тренировка спецназа в Чечне

Недавно назначенное единое правительство Ливии обсудит с Россией отправку бойцов спецназа в Чечню – для обучения. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с премьер-министром Ливии Абдул-Хамидом Дбейбом. Встреча прошла в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как пишет Кадыров, речь шла о сотрудничестве между Россией и Ливией в сфере борьбы с терроризмом. "В частности, мы затронули вопрос обучения сотрудников сил специального назначения Ливии в Российском университете спецназа в Гудермесе. По словам Дбейба, после согласования с российской стороной он направит делегацию в Чеченскую Республику для решения этого вопроса", – написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, разговор состоялся по инициативе Дбейба, в нём принял участие депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Ливийские представители встречу не комментировали.

  • Временное единое правительство Ливии было сформировано в ходе Форума ливийского политического диалога, который работал в Швейцарии с 1 по 5 февраля. Главной задачей органа поставлено проведение 24 декабря этого года общенациональных выборов на всей территории страны.
  • Абдул-Хамид Дбейб - бизнесмен и общественный деятель из Мисураты, который не имел отношения к противоборствующим сторонам в ливийской гражданской войне. Создание единого правительства призвано положить ей конец. Россия в этой войне оказывала непрямую поддержку генералу Хафтару, силы которого контролируют восток Ливии, но сохраняла контакты и с международно признанным правительством в Ливии.
  • Кадыров в эти дни принимает участие в международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, где возглавляет российскую делегацию.
  • Тренировочную базу Российского университета спецназа в Гудермесе Кадыров любит показывать зарубежным гостям. По словам Кадырова, там проходили тренировку спецназовцы из Бахрейна.

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