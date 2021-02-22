Кадыров: ливийский спецназ может отправиться на учёбу в Чечню

Недавно назначенное единое правительство Ливии обсудит с Россией отправку бойцов спецназа в Чечню – для обучения. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с премьер-министром Ливии Абдул-Хамидом Дбейбом. Встреча прошла в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как пишет Кадыров, речь шла о сотрудничестве между Россией и Ливией в сфере борьбы с терроризмом. "В частности, мы затронули вопрос обучения сотрудников сил специального назначения Ливии в Российском университете спецназа в Гудермесе. По словам Дбейба, после согласования с российской стороной он направит делегацию в Чеченскую Республику для решения этого вопроса", – написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, разговор состоялся по инициативе Дбейба, в нём принял участие депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Ливийские представители встречу не комментировали.