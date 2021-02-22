Юлия Навальная вернулась в Москву из Германии

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил в своём телеграм-канале о возвращении в Москву из Германии его жены Юлии Навальной. На это обратили внимание несколько российских телеграм-каналов и "Немецкая волна".

Ранее, 10 февраля, немецкое издание "Шпигель" сообщало, что Юлия Навальная прибыла во Франкфурт-на-Майне с частным визитом.

В недавнем интервью журналу "Харперс базар" Юлия Навальная высказала благодарность всем тем, кто её поддерживает после отравления её мужа, Алексея Навального:

"После отравления вообще поддержки стало гораздо больше. И я за нее очень благодарна, она дает мне силу. Я понимаю, что я не одна, вокруг люди, которые думают и чувствуют так же, как и я, беспокоятся о моем благополучии. Это очень классно. А вот в интернете, конечно, много всего негативного происходит. Но я отдаю себе отчет, что идет работа по запугиванию всех нас, и тут ничего не поделаешь".

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