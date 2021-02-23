"Власть запасается ветеранами". Рунет о новом законопроекте Яровой

Осудив Навального за "оскорбление ветерана", российские власти, кажется, решили, что наказание для него было слишком мягким. Группа депутатов во главе с Ириной Яровой внесла законопроект об уголовной ответственности за такого рода оскорбления.

Илья Ремесло:

До сих пор идёт эхо от июньской заявы в СК на Навального.

Даже Госдума проснулась от спячки.

В целом многие комментаторы сходятся в том, что это просто ещё один репрессивный закон.

Екатерина Шульман:

Радио BusinessFM успело вчера меня спросить, является ли один неудачный опыт главного редактора одного журнала в одной новосозданной соцсети примером нарушения свободы слова. Объяснила, что такое на самом деле свобода слова и кто имеет инструменты её ограничивать. С утра смотрю – депутат Яровая уже придумала новую статью в УК для наказаний за слова. И, сюрприз, наказание – это не воображаемый бан (приравненный пылким воображением пострадавших к расстрелу) или неодобрительный коммент в твиттере. Так что, дети, не там вам мерещится кровожадный тоталитарный феминизм.

Матвей Ганапольский:

То есть, если ты на лестнице что-то сказал какому-то наглому пенсионеру, который ведёт себя непотребно, то он быстро бежит домой, хватает медали-ордена и пишет заяву правоохранителям. А правоохранители хватают тебя и говорят, что ты восхвалял Гитлера — ну, типа как Соловьёв рассказывает, что этот величайший злодей был храбрым солдатом. И тебе дают двушечку, хотя ты поссорился с пенсионером по поводу того, что он свой мусор выбрасывал на твой половик у входной двери. Почему? Да просто не любил тебя этот пенсионер, а не любил потому, что считал, что ты облучаешь его квартиру из своей микроволновки. И вот ты на суде говоришь про мусор, а обвинители говорят, что ты любишь Гитлера. И ты идёшь в тюрьму. Собственно, это и произошло с Навальным. Навальный говорил, что жалоба ветерана инспирирована властью, что он его не оскорблял, а власть признала факт оскорбления и назначила огромный штраф. А теперь шестёрки из Госдумы, известные зудом запретительства, хотят превратить в Навального всех граждан России.



Теперь по сути их глупого предложения. Я не буду сейчас говорить, как государство обращается с ветеранами — об этом написано много, написано с фотографиями нищих ветеранов, смерти которых ждёт алчное государство, чтобы, к примеру, не дать им квартиру, потому что там где они живут сейчас до минимума, для получения новой квартиры, не хватает 40 сантиметров — об этом случае написали все СМИ.

И если бы родственники вот этих оставшихся ветеранов так бы воевали с властью за их права, как они воевали с Навальным, то и квартира была бы и прочие блага, которые скупая власть отказывается предоставлять по закону и по совести.

Теперь вопрос. Вы когда-то слышали, чтобы оскорбления ветеранов, если не со стороны государства, носила такой массовый характер, что надо принимать какой-то специальный закон. Я таких случаев не знаю, думаю вы тоже. Это потому, что оскорблять пожилого человека без причины глупо и это никто не делает. Тем более, если этот человек боролся против фашизма.

Николай Подосокорский:

Кажется, они нашли золотую жилу для пополнения госбюджета, ведь ветеранами теперь назначают кого угодно, а заявления об оскорблении от их имени подают проверенные сексоты. Как говорится, не Навальным единым!

Алексей Макаркин:

Про оскорбление памяти, впрочем, пока многое неясно. Скажем, можно ли будет называть Сталина кровавым тираном – ведь никто не может возражать, что он участник войны. Или резко отзываться о Берии – он хоть и осужден, но тоже участник и даже имел маршальское звание. Или об Абакумове – главе СМЕРШа и тоже осужденном. Или же включить в закон пункт о том, что к осужденным, но не реабилитированным, запрет на оскорбление памяти не относится? Но тот же Сталин совершил больше преступлений, чем осужденные исполнители – а он может оказаться вне критики.

Или же наоборот – есть немалое количество "неправильных", с точки зрения советских патриотов, ветеранов. Назову несколько имен: Александр Солженицын и Петр Григоренко. Николай Никулин и Леонид Рабичев. Лев Копелев и Александр Яковлев. Они честно воевали, имели боевые награды. Некоторые из них были неправомерно осуждены, но позднее полностью реабилитированы, другие никогда не были под судом. В Интернете про них можно прочитать немало записей, написанных с использованием "языка вражды" - при том, что они никого не пытали и не подписывали смертных приговоров.

Так что может оказаться, что фигурантами будущего уголовного дела об оскорблении могут оказаться и сталинист, и антисталинист – если в закон войдет формулировка, представленная вице-спикером Яровой. Впрочем, российская правоприменительная практика не является универсалистской, что может привести к весьма произвольным решениям. Например, у сталиниста-лоялиста проблем может не возникнуть, а вот сталинист-оппозиционер может и оказаться под судом. По аналогии с бывшим схиигуменом Сергием, а ныне гражданином Николаем Романовым, на словесные заявления которого правоохранители не обращали внимания, пока он не перешел к резкой критике духовных и светских властей.

Ксения Собчак:

Группа самых одиозных депутатов Госдумы подготовила поправки, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Авторы законопроекта: Шаманов, Хинштейн, Боярский-младший и Яровая. А где Милонов? Как пояснила Яровая, оскорбление ветеранов «будет отнесено к одной из форм реабилитации нацизма». А «глорификация» Гитлера не будет наказываться? Или будет поощряться? А то у нас есть один «глофикатор».

Станислав Белковский:

Благодаря г-же Яровой наконец-то перестанут поливать грязью генерала А. А. Власова. Ура.

Алексей Венедиктов:

У них скоро Гитлер может стать ветераном Великой Отечественной (мое мнение). Так они пишут законы.

Слава Рабинович:

Наконец-то у нас будет новая статья, вдобавок ко многим другим, по которой можно и нужно привлечь Путина!

Евгений Казачков:

Теперь официально: ветераны — это ресурс ещё более ценный, чем биткойны. Биткойны как и ветераны — редкость, их ограниченное количество. Но в отличие от ветеранов, ещё не все биткойны «найдены» и «созданы», и главное — биткойны не исчезают с течением времени по естественным причинам.

Власть периодически «майнит» новых ветеранов или просто генерирует фальшивых, но и оппозиции стоит запасаться ветеранами, пока их курс не вырос запредельно.

Представьте, как мощно будет работать ветеран в штабе Навального! Что против него сможет Яровая? Не будет же она реабилитировать нацизм.

Анастасия Кашеварова:

Надеюсь, что нищенские пенсии, отказ в посещении Парада на Красной площади, черствый хлеб в подарок и прочее – также будут прописаны, как оскорбление ветеранов.

Илья Вайцман:

Депутат Яровая предложила ввести уголовную ответственность за оскорбления ветеранов ВОВ, а за то что ветераны живут в скотских условиях на нищенскую, по совести говоря, пенсию – нет, депутат Яровая не предложила ввести хоть какую-нибудь ответственность государства и его должностных лиц. Чёрт с ней, с уголовной – хотя бы служебную, хоть премии лишить какую-нибудь "государственную тётку"™, которая из шкуры вон лезет, чтобы защитить "интересы бюджета" от ветеранов. Но нет.

Собственно, тут даже нечего комментировать, "и так все понятно".

Николай Ляскин:

Тысячи ветеранов живут на грани бедности. Нищенские пенсии ветеранов - вот настоящее оскорбление.

А лживые депутаты единороссы, которые за столько лет не решили проблем с медициной, жильём и не сделали жизнь ветеранов достойной, должны заткнуться и пойти куда подальше.

Дмитрий Колезев:

Понятно, что повод — уголовное дело об оскорблении ветерана Навальным. Но с юридической точки зрения Навального осудили за клевету на гражданина, а за оскорбление именно ветерана у нас пока человека осудить по уголовной статье невозможно (есть статья 5.61 КоАП «Оскорбление» — для граждан штраф до 10 тыс. рублей). Но вот теперь выяснилось, что ветераны нуждаются примерно в такой же специальной защите, как верующие, чьи чувства были защищены специальным законом после дела Pussy Riot.

Даже если вы не собираетесь оскорблять ветеранов (уверен, вы далеки от этого), закон вполне может каким-нибудь боком вас коснуться. Например, Яровая сказала, что наказывать также надо за «оскорбление памяти защитников Отечества». Вероятно, закон коснется не только ныне живых, но и покойных участников войны. И если кому-нибудь вздумается написать/сказать/репостнуть что-нибудь на тему того, что в действиях Красной Армии во время войны были не только героические эпизоды (ну, скажем, избитая тема про изнасилования немок), то следственный комитет с уголовным обвинением будет тут как тут. В дополнение к уже имеющимся статьям «о реабилитации нацизма» у него появится новый инструмент.

А еще может так статься, что «защитниками Отечества» окажутся не только ветераны Великой Отечественной… Но и ветераны других войн и вооруженных конфликтов. А разве они не защитники? Защитники. И потом выяснится, что условный Франц Клинцевич — тоже фигура, за оскорбление которой теперь полагается уголовная ответственность.

Да, я фантазирую, но напоминаю, что один из принципов сегодняшней российской власти звучит так: любой закон будет использован худшим возможным способом.

Александр Морозов:

Все ко всему приравнять и потом будет одна статья – и "10 лет без права переписки".