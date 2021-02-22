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В центре Москвы за одиночные пикеты задержаны семь членов "Яблока" 

В центре Москвы полиция задержала семерых членов молодёжного отделения партии "Яблоко", которые вышли на улицу Арбат с одиночными пикетами. На всех задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения митинга.

В "Яблоке" уже заявили, что не согласны с выдвинутыми обвинениями, поскольку активисты проводили пикеты, стоя на расстоянии более ста метров друг от друга. По закону это не требует согласования с органами власти.

Отмечается, что пикеты проводились в поддержку "системного сопротивления" и были посвящены защите прав человека, коррупции и политическим репрессиям.

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