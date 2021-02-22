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"Международная Амнистия": культура Беларуси страдает от репрессий

Женский протест в Минске, январь 2021

Культурные деятели Беларуси, которых власти считают инакомыслящими, подвергаются жестокому преследованию. Правозащитная организация "Международная Амнистия" (Amnesty International) отмечает, что власти Беларуси произвольно задерживают и пытают музыкантов, писателей, художников и актеров, многие подвергаются увольнениям.

Правозащитники считают, что государственные репрессии "уничтожают культурную жизнь в Беларуси". Все большему числу деятелей культуры предъявляют необоснованные уголовные обвинения, некоторые из них находятся под стражей и рискуют оказаться приговорёнными к тюремному заключению.

"Нельзя недооценивать масштаб репрессий, обрушившихся на культуру Беларуси. Власти методично уничтожают активную культурную жизнь Беларуси, вытравливая из неё свободу выражений мнений и инакомыслия", — заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг.

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