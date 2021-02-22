Член Либертарианской партии задержан по делу о перекрытии дорог 

В Москве при выходе из спецприёмника задержан член незарегистрированной Либертарианской партии России Глеб Марьясов, отбывавший месячное административное наказание за участие в акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Сообщается, что Марьясов задержан в связи с уголовным делом о перекрытии дорог. Активиста доставили в главное следственное управление МВД России, где в данный момент допрашивают. В движении "Гражданское общество", в котором Марьясов также состоит, отметили, что активист, судя по всему, станет первым фигурантом дела.

Московская полиция возбудила уголовное дело о перекрытии дорог на следующий день после акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января в центре столицы. По версии МВД, "ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств".

Обвиняемым по этому делу грозит до года лишения свободы.