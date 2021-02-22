Долги россиян по штрафам за нарушения ПДД выросли на миллиард

Суммарный долг россиян по штрафам, назначенным ГИБДД за нарушения правил дорожного движения, вырос за год почти на один миллиард рублей и составляет теперь 11,3 миллиарда, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

В МВД в свою очередь сообщили, что в прошлом году "в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, которые были зафиксированы видеокамерами, вынесено свыше 145 миллионов административных постановлений". Это почти на 20 процентов больше, чем в 2019 году.

Подавляющее большинство протоколов, 124 миллиона, составлены за превышение скорости. В первую тройку нарушений также вошли "несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой" и "проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика".

Согласно официальной статистике за 2019 года, всего в результате ДТП на российских дорогах погибли около 17 тысяч человек, около 5 тысяч из них были пешеходами. Различные травмы в дорожных происшествиях в 2019 году получили 210 000 человек, из них 46 тысяч - пешеходы.