НАСА опубликовала видео посадки ровера "Персивирэнс" на Марс

Американское космическое агентство NASA опубликовало кадры посадки ровера Perseverance на Марс, которая состоялась 18 февраля

На кадрах запечатлён спуск ровера, начиная с момента раскрытия парашюта и заканчивая отделением посадочного модуля от парашюта.



Видеозапись велась с нескольких камер, закреплённых в разных местах спускаемого аппарата. Съемки начались на высоте 11 километров. Запечатлён и момент раскрытия самого большого парашюта, когда-либо достигшего иной планеты.

Ровер "Персивирэнс" совершил посадку в кратере Езеро, диаметр которого составляет около 49 километров. Предполагается, что некогда он был заполнен водой.