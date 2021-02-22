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НАСА опубликовала видео посадки ровера "Персивирэнс" на Марс

Шестиколёсный ровер за несколько секунд до посадки на поверхность Марса

Американское космическое агентство NASA опубликовало кадры посадки ровера Perseverance на Марс, которая состоялась 18 февраля

На кадрах запечатлён спуск ровера, начиная с момента раскрытия парашюта и заканчивая отделением посадочного модуля от парашюта.


Видеозапись велась с нескольких камер, закреплённых в разных местах спускаемого аппарата. Съемки начались на высоте 11 километров. Запечатлён и момент раскрытия самого большого парашюта, когда-либо достигшего иной планеты.

Ровер "Персивирэнс" совершил посадку в кратере Езеро, диаметр которого составляет около 49 километров. Предполагается, что некогда он был заполнен водой.

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