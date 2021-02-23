В Грузии арестован глава партии Саакашвили Никанор Мелия

В Тбилиси сотрудники полиции штурмовали офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и арестовали её лидера Никанора Мелию.

Мелия был задержан в одном из кабинетов, где он забаррикадировался вместе со своими сторонниками. При штурме полицейские использовали слезоточивый газ. Спецоперация в офисе ЕНД завершена. Нескольким сторонникам оппозиции необходима медицинская помощь, сообщает "Эхо Кавказа". По данным портала "Новости Грузия", Мелию вывезли с территории офиса на бронированной машине.

Суд постановил арестовать Мелию 17 февраля. Таким образом, судья удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения с залога на арест. Мелию обвиняют в организации беспорядков у стен грузинского парламента в Тбилиси в июне 2019 года во время акции против визита российского депутата Сергея Гаврилова. Мелия отрицает вину. Он и его сторонники утверждают, что акция была стихийной, у неё не было организаторов, а оппозиционные политики присутствовали как рядовые участники. В результате столкновений 21 июня пострадали более 200 человек. Десятки людей были задержаны, однако впоследствии отпущены.

18 февраля подал в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария из-за разногласий с правящей партией "Грузинская мечта" по вопросу о силовой операции в штаб-квартире оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Накануне вечером парламент Грузии утвердил на пост премьера Ираклия Гарибашвили. Он назвал Никанора Мелию "криминалом" и анонсировал исполнение решения суда в отношение него.