НХЛ поддержала Панарина после обвинений в избиении девушки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выразили поддержку нападающему Артемию Панарину после того, как бывший российский тренер обвинил хоккеиста в избиении девушки. Утверждения в адрес Панарина являются "очевидной тактикой запугивания из-за его высказываний о недавних политических событиях", заявили в клубе.

На прошлой неделе "Комсомольская правда" опубликовала интервью с Андреем Назаровым - бывшим тренером хоккейного клуба “Витязь”, за который в 2011 году выступал Панарин. Назаров заявил, что десять лет назад после матча в Риге его бывший подопечный избил девушку и был задержан полицией, но якобы дело “удалось спустить на тормозах”.

Сам Панарин "категорически отрицает все обвинения сфабрикованной истории", он потрясён, отметили в "Нью-Йорк Рейнджерс", добавив, что полностью поддерживают своего нападающего и предоставят ему отдых на какое-то время. Хоккеист не примет участия в предстоящих матчах.

В январе Артемий Панарин выступил в поддержку арестованного в Москве оппозиционного политика Алексея Навального. На своей странице в инстаграме хоккеист выложил фотографию политика с семьёй, снабдив её хештегом "свободу Навальному".

В 2019 году в интервью порталу Sports.ru Панарин заявил, что президент России Владимир Путин "долго сидит" на своём посту, что в стране беззаконие и нет свободы слова.