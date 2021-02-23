В США на 5 дней приспустили флаги в память о жертвах COVID-19

Президент США Джо Байден принял участие в траурной церемонии в память о полумиллионе американцев, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Байден с супругой, а также вице-президент Камала Харрис и её муж почтили их память минутой молчания в Белом доме.

В своём выступлении Байден призвал сограждан сохранять сохранять бдительность в борьбе с пандемией и носить маски - передаёт "Голос Америки".

"Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху. За год от этой пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых" - сказал Байден. Он призвал американцев объединиться для борьбы с эпидемией.

Президент США распорядился, чтобы флаги на федеральных и военных объектах в течение следующих пяти дней были приспущены. Посольство России тоже решило приспустить флаг на своём здании.

Байден в своём выступлении упомянул также о "политике дезинформации", которая, по его мнению, привела к утрате многих жизней. Это непрямая критика его предшественника, Дональда Трампа, которого многие сторонники Байдена обвиняют в преуменьшении угрозы коронавируса и отсутствии единой национальной стратегии борьбы с эпидемией.

В США зафиксированы чуть менее 20 процентов всех смертей от COVID-19 в мире, при том что население страны составляет менее 5 процентов населения Земли. По числу выявленных инфицированных и умерших США на первом месте в мире.

В последние недели в стране началась массовая кампания вакцинации. Число новых случаев инфекции и смертей сейчас несколько ниже, чем месяцем ранее.