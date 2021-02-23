Великобритания временно запретила полёты "Боинга 777"

Великобритания вслед за США и Японией запретила эксплуатацию самолетов "Боинг 777" с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 на своей территории после инцидента в штате Колорадо. Об этом заявил британский министр транспорта Грант Шэппс. Запрет, по его словам, носит временный характер.

21 февраля у самолёта американской компании United Airlines во время полета из Денвера в Гонолулу загорелся и отказал двигатель. Часть его обшивки упала на жилые районы. Никто не пострадал. Авиационные власти США проводят расследование.

Ранее глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт назвал вероятной причиной случившегося "усталость металла".

После инцидента в Колорадо корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов "Боинг 777" с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Этим рекомендациям уже последовала Япония. Росавиация сообщила, что российские авиакомпании не эксплуатируют "Боинг 777" с этой моделью двигателя.