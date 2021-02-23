Facebook отменит запрет на публикации новостей в Австралии

Компания Facebook и власти Австралии заключили соглашение, позволяющее восстановить полноценную работу социальной сети в этой стране. Об этом сообщается в заявлении компании.

Канберра предложила Facebook внести четыре поправки в закон, обязывающий Facebook, Google и другие платформы платить новостным сайтам за их контент.

Поправки, которые правительство планирует внести 23 февраля, в частности, предполагают, что после вступления закона в силу австралийские власти обязаны минимум за месяц уведомлять цифровые платформы о том, что они должны исполнять новый закон. Кроме того, при заключении соглашения власти должны учитывать, внесла ли платформа "значительный вклад в устойчивость австралийской новостной индустрии". Помимо этого поправки предполагают двухмесячный период посредничества между платформой и медиа-компанией. В законе также появится понятие окончательного предложения, отказ от которого может повлечь за собой обращение в арбитражный суд.

Вице-президент Facebook Кэмпбелл Браун сообщил, что компания восстановит новостной контент из Австралии в течение нескольких дней.