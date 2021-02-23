Верховный суд: декларации Трампа должны быть переданы прокурорам

Верховный суд США в понедельник отказал бывшему президенту Дональду Трампу, который пытался обжаловать разрешение на передачу прокуратуре Нью-Йорка его налоговых деклараций и иных финансовых документов в рамках уголовного расследования.

Ранее суды нижестоящих инстанций обязали компанию Mazars USA, которая долгое время занималась бухгалтерской отчётностью Трампа, до избрания в 2016 году занимавшегося бизнесом, предоставить прокуратуре Манхэттена информацию о финансовых операциях Трампа.

Прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс добивается доступа к финансовым документам бывшего президента за 2011–2018 годы. Он отреагировал на решение Верховного суда коротким сообщением в твиттере: "Работа продолжается". Трамп отреагировал на вердикт суда, назвав его "охотой на ведьм" и "фашизмом, а не правосудием".

Перед президентскими выборами Трамп, вопреки традиции, не публиковал свои налоговые декларации, ссылаясь на то, что закон не обязывает его это делать.

Вэнс первоначально расследовал возможные нарушения при выплате денег за молчание порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Stormy Daniels, и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал. Ранее они заявляли об интимной связи с Трампом.

Впоследствии прокурор заявил, что расследование приобрело более широкий характер и связано с подозрениями в мошенничестве и фальсификации документов. Лично против Трампа обвинения не выдвинуты.

Перед выборами 2020 года, которые Трамп проиграл, New York Times утверждала, что получила доступ к части налоговых деклараций Трампа и из них следует, что на протяжении многих лет он не платил подоходные налоги в связи с тем, что по документам его бизнес был убыточным – при том что Трамп строил свою карьеру на образе успешного бизнесмена.