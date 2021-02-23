Боррель назвал три принципа отношений ЕС с "идущей к авторитаризму" Россией

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник пришли к выводу, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с Европейским союзом, а российские власти ведут страну по пути к авторитаризму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания, на котором обсуждалась возможная реакция на преследование в России оппозиционера Алексея Навального и жёсткое подавление акций протеста его сторонников.

Ранее сообщалось, что на совещании министры достигли соглашения о необходимости новых персональных санкций против российских чиновников, ответственных за преследование Навального. Санкционный список будет составлен в ближайшие недели. По данным источников Reuters, в него могут войти главы ряда российских силовых и правоохранительных ведомств.

Боррель подчеркнул, что в связи с делом Навального ЕС впервые использует недавно созданный механизм, аналогичный американскому "закону Магнитского" для наложения санкций на нарушителей прав человека.

По словам Борреля, ЕС будет руководствоваться тремя принципами взаимодействия с Россией: давать отпор в случае нарушения Москвой международного права и прав человека, заниматься сдерживанием - в случае, если Россия будет увеличивать давление на ЕС, и сотрудничать с Россией по тем направлениям, в которых будет заинтересован Евросоюз. Глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнул, что союз расширит поддержку гражданского общества в России. В то же время он сказал, что Евросоюз не стремится к конфронтации с "соседом, который решил вести себя как противник".

Боррель также объяснил, почему в санкционном списке не будет имён крупных российских бизнесменов, приближенных к Кремлю, так называемых олигархов. По его словам, для этого нет юридических оснований. Ввести санкции против олигархов призывали соратники Навального. Один из них - Иван Жданов - в эфире "Эха Москвы" признал, что подобные санкции могли бы быть оспорены в арбитраже, и олигархи могли бы добиться их снятия.

С министрами иностранных дел стран ЕС накануне по видеосвязи пообщался также госсекретарь США Энтони Блинкен. В сообщении Госдепартамента подчёркивается, что Блинкен "приветствовал решение ЕС наложить санкции" в связи с действиями российских властей против Навального и его сторонников.