Служивое сословие. Будущее детей сотрудников МВД и Росгвардии

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о наделении детей сотрудников МВД и Росгвардии приоритетным правом поступать в ведомственные вузы. Такая инициатива может быть связана с дефицитом кадров в полиции.

При равных баллах

В конце декабря 2020 года был внесен в Госдуму, а на этой неделе принят в первом чтении законопроект, устанавливающий приоритетное право поступления в ведомственные вузы детей прослуживших более 20 лет сотрудников МВД и Росгвардии. Такое же право уже есть у детей военнослужащих при поступлении в вузы Министерства обороны и у детей сотрудников силовых структур всех ведомств – при зачислении в кадетские училища.

Дети полицейских и гвардейцев тоже хотят становиться офицерами по примеру своих отцов и дедов

– Считаю справедливым дать приоритетное право зачисления в ведомственные вузы детям сотрудников МВД и Росгвардии наравне с детьми военнослужащих и военных пенсионеров, которые имеют приоритетное право поступления в военные вузы. Пока существует правовое неравенство. В таких семьях всегда есть фактор преемственности, более чем в других семьях. Как правило, дети полицейских и гвардейцев тоже хотят становиться офицерами по примеру своих отцов и дедов. Они больше мотивированы поступать в учебные заведения силовых структур, – заявила Радио Свобода Лариса Тутова, заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы от "Единой России".

"Это ни в коей мере не прием без экзаменов и не синекура. Льготы действуют в том случае, если абитуриент успешно сдал выпускные экзамены в школе и набрал достаточно баллов ЕГЭ. Если при таком раскладе на одно место будет претендовать несколько человек с аналогичными результатами по вступительным экзаменам в профильный вуз, то выбор сделают в пользу ребенка из семьи сотрудника Росгвардии и МВД, прослужившего более 20 лет", – объясняет автор законопроекта Александр Хинштейн на своем сайте.

Хинштейн – депутат от "Единой России" с 2003 года. С 2016 по 2018 год Хинштейн не заседал в парламенте, работал помощником директора Росгвардии Виктора Золотова.

Не думаю, что вузы, в которых учат на росгвардейца, очень престижны

Сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Андроник Арутюнов считает предложенный подход дискриминационным. Права граждан, чьи родители не являются полицейскими, не были бы нарушены, если бы для детей сотрудников МВД и Росгвардии существовало сколько-то специально зарезервированных мест в ведомственных вузах и они поступали бы туда отдельным потоком. Но Артутюнов не думает, что появится много недовольных:

– Не думаю, что вузы, в которых учат на росгвардейца, очень престижны, – отмечает профсоюзный активист.

На кинолога и артиллериста

За Росгвардией закреплено всего четыре вуза: там учат кинологов, артиллеристов, механиков, готовят будущий командный состав Росгвардии, ведомственных психологов и переводчиков. При МВД, считая региональные филиалы, действует сорок вузов.

Заместитель директора Института развития образования Ирина Абанкина рассказала Радио Свобода, что системы ведомственных вузов есть у многих министерств, не только у МВД. По словам Абанкиной, полицейские вузы в последнее время становятся более привлекательными для абитуриентов: если многие гражданские вузы сокращали программы обучения менеджеров и экономистов, полицейские вузы, наоборот, увеличивали. Поэтому в них теперь идет больше девушек, чем раньше.

Отучившиеся на бюджетных местах в вузах МВД обязаны пять лет отработать в полиции. Если они захотят уволиться раньше, они должны оплатить свое обучение.

Александр Хинштейн ответил Радио Свобода, что его законопроект не связан ни с какими нынешними событиями: он готовился с прошлого года. При этом Хинштейн не ответил на вопрос, связана ли эта инициатива с проблемой некомплекта в полиции.

Логично, чтобы дети силовиков шли служить, в МВД любят такие "династии"

Официально полиция неукомплектована менее чем на 10 процентов, но в некоторых подразделениях штат может быть заполнен с трудом наполовину. Именно с дефицитом кадров появление законопроекта связали два собеседника Радио Свобода, недавно уволившиеся из МВД.

– Таким образом хотят закрыть большой некомплект личного состава. Это логично, чтобы дети силовиков шли служить, в МВД любят такие "династии". Другое дело, что рядовые, "земельные" сотрудники не спешат отдавать детей в эти вузы: куда угодно, но не в МВД! Дети руководителей и так продолжают династию в большинстве случаев по понятным причинам, – рассказывает Федор.

– Отец – начальник, ещё служит. Сын заканчивает вуз при МВД, идет работать к отцу, садится на теплое местечко, например, "решать вопросики", – говорит Виктор, пенсионер МВД. – Если в провинции в МВД зарплата нередко выше средней по региону, то в Москве и Питере работа полицейским – не та судьба, которую любящие родители желают своим детям. Вместо того чтобы улучшить условия труда полицейских, нормировать рабочий день, пытаются людей завлечь в МВД новой льготой.