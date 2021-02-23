Суд в Одессе вынес приговор по громкому делу активиста Стерненко

Суд в Одессе во вторник признал бывшего лидера местого отделения организации "Правый сектор" (признана в России экстремистской и запрещена) Сергея Стерненко виновным по делу о похищении человека и пытках. Ему вынесен приговор - 7 лет и 3 месяца лишения свободы.

Дело вызвало большой резонанс - сам Стерненко категорически не признаёт себя виновным и считает себя жертвой политической расправы.

Стерненко обвинили в том, что в 2015 году он вместе с соратниками похитил депутата местного совета Сергея Щербича, требуя за его освобождение выплаты 300 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов). Стерненко заявил, что не имеет никакого отношения к делу и считает решение суда политически мотивированным. В его телеграм-канале после приговора появился призыв к акции протеста у Офиса президента Украины в Киеве вечером 23 февраля.

Щербич был похищен неизвестными в 2015 году. Он утверждает, что его пытали в подвале, и настаивает на том, что Стерненко был среди похитителей. Дело рассматривали с 2016 года, однако приговор вынесен только сейчас.