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Суд в Одессе вынес приговор по громкому делу активиста Стерненко

Сергей Стерненко

Суд в Одессе во вторник признал бывшего лидера местого отделения организации "Правый сектор" (признана в России экстремистской и запрещена) Сергея Стерненко виновным по делу о похищении человека и пытках. Ему вынесен приговор - 7 лет и 3 месяца лишения свободы.

Дело вызвало большой резонанс - сам Стерненко категорически не признаёт себя виновным и считает себя жертвой политической расправы.

Стерненко обвинили в том, что в 2015 году он вместе с соратниками похитил депутата местного совета Сергея Щербича, требуя за его освобождение выплаты 300 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов). Стерненко заявил, что не имеет никакого отношения к делу и считает решение суда политически мотивированным. В его телеграм-канале после приговора появился призыв к акции протеста у Офиса президента Украины в Киеве вечером 23 февраля.

Щербич был похищен неизвестными в 2015 году. Он утверждает, что его пытали в подвале, и настаивает на том, что Стерненко был среди похитителей. Дело рассматривали с 2016 года, однако приговор вынесен только сейчас.

  • Стерненко был одним из лидеров Евромайдана в Одессе, участвовал в киевском Майдане в 2014 году, после него возглавил отделение "Правого сектора" в Одессе.
  • В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения, в ходе одного из них от ножевых ранений погиб нападавший. Стерненко утверждает, что речь с его стороны шла о самообороне. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. По этому делу Стерненко отпущен под личное поручительство.

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