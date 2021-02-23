КПРФ вывела сторонников на акции в ряде регионов. Есть задержанные

В городе Новокуйбышевск (Самарская область) полиция задержала во вторник группу активистов, которые возлагали цветы к памятнику Ленину.

Об этом сообщило "МБХ медиа" со ссылкой на одного из задержанных – пресс-секретаря регионального отделения "Левого фронта" Григория Оганезова. По его словам, с задержанных взяли объяснительные и отпустили без протоколов. Изначально причиной задержания полицейские назвали "незаконную агитацию".

Самого Оганезова задержали во время одиночного пикета в поддержку политзаключённых. Всего в отделения доставили около 15 человек.

Как отмечает проект "ОВД-Инфо", 23 февраля партия КПРФ планировала провести массовые митинги, посвящённые дню создания Красной армии. Власти, однако, отказались их согласовывать, сославшись на эпидемию коронавируса. В результате в ряде регионов КПРФ изменила формат акций на возложение цветов или встречи депутатов с избирателями. В Улан-Удэ коммунисты вышли на несогласованный митинг, на котором поддержали политзаключённых и потребовали отставки руководителя регионального управления МВД Олега Кудинова. Митинг, в котором участвовали несколько десятков человек, проходил на площади Революции. На нем выступили представители КПРФ, депутаты Народного хурала и бывший сенатор Вячеслав Мархаев. Полицейские пытались в мегафон перекричать выступающих, предупреждая об ответственности за участие в несогласованном мероприятии, передаёт Сибирь.Реалии.

Режиссер Артем Бурлов, который планировал участвовать в митинге в столице Бурятии, был задержан полицейскими накануне акции.

В Петрозаводске протестный митинг, организованный КПРФ, собрал около 50 участников. Никого не задерживали. Активисты высказались против низких зарплат и пенсий, а также коррупции и политических репрессий.

"МБХ медиа" сообщает также об акции, организованной КПРФ в Москве.