Джонсон верит, что к концу июня в Британии снимут ограничения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "с большим оптимизмом" оценивает вероятность того, что большинство ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, в стране будут сняты к 21 июня.

Эта дата указана в обнародованном накануне графике постепенного выхода из общенационального карантина, который был введён в Британии в декабре в связи с распространением более заразного по сравнению с обычным штамма коронавируса.

С тех пор заболеваемость в стране и число смертей снизились в несколько раз. В стране началась массовая кампания вакцинации - прививки получили уже около 20 процентов жителей Британии.

8 марта должны открыться школы. К концу марта будет снят запрет на встречи людей из разных домохозяйств. 12 апреля должно открыться большинство магазинов и предприятий сферы услуг, 17 мая - гостиницы и рестораны. К 21 июня должны быть сняты все запреты на контакты между людьми, которые останутся в силе к тому времени.

Британия одна из первых стран, представивших столь чёткий план снятия ограничений. Лишь в немногих государствах темпы вакцинации выше, чем в Великобритании. Одно из них - Израиль, где власти тоже начали ослаблять карантинные меры.