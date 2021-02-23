Активисты арт-группы "Freaks in Pics" решили по-своему поздравить служителей порядка с 23-м февраля и вывесили баннер с надписью "Защищай родину, а не режим!". Баннер разместили над Третьим транспортным кольцом – недалеко от СИЗО "Лефортово" и Следственного комитета РФ. "День защитника Отечества считается праздником мужчин, принимавших и принимающих участие в защите Родины. К сожалению, сейчас защита Родины, по мнению властей, заключается в том, чтобы бить своих же сограждан дубинками, пытать в ОВД, устраивать обыски", – говорят члены арт-группы. Активисты призывают всех людей в форме задуматься в правильности их поступков и помнить о тех, кому они присягали: "Режим – это временно, а Родина навсегда".