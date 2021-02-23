В Amnesty International отказались называть Навального "узником совести" 

Международная правозащитная организация Amnesty International отменила решение о признании российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в заключении, "узником совести".

Как рассказал изданию "Медиазона" менеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев, решение об отмене было принято после того, как юридический и политический департаменты Amnesty International изучили высказывания Навального середины 2000-х годов и нашли в них "риторику ненависти". О каких именно высказываниях идёт речь – Артемьев не уточнил.

При этом он отметил, что у правозащитников "сложилось впечатление", что запросы на предмет проверки высказываний Навального, массово поступившие в организацию, могут быть скоординированной кампанией по дискредитации оппозиционера за рубежом. Артемьев не рассказал, откуда поступали такие запросы, но подчеркнул, что "требование немедленно освободить Навального остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам".

Месяц назад Amnesty International признала Алексея Навального "узником совести". Это произошло после того, как оппозиционера задержали в московском аэропорту Внуково и отправили под арест. В Amnesty тогда заявили, что "задержание Навального – очередное доказательство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать".

Позже в правозащитную организацию стали массово приходить письма с жалобами на это решение. Анонимный источник "Медиазоны" в Amnesty International предположил, что за рассылкой может стоять медиахолдинг Russia Today, финансируемый Кремлём.