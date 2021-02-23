В Киеве - столкновения возле Офиса президента, полиция применила газ 

Возле здания Офиса президента Украины, где собрались тысячи сторонников националистических партий и движений, протестующих против приговора одному из лидеров "Правого сектора" Сергею Стерненко, начались столкновения с полицией.

Сообщается, что протестующие пытаются прорвать кордоны, выстроенные сотрудниками правоохранительных органов возле здания, бросая в них фаеры и петарды. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Есть задержанные и пострадавшие, но их количество не уточняется.

Ранее суд в Одессе признал бывшего лидера местного отделения организации "Правый сектор" (признана в России экстремистской и запрещена) Сергея Стерненко виновным по делу о похищении человека и пытках. По вынесенному приговору он должен провести в колонии 7 лет и 3 месяца.

Стерненко обвинили в том, что в 2015 году он вместе с соратниками похитил депутата местного совета Сергея Щербича, требуя за его освобождение 300 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов). Один из лидеров "Правого сектора" категорически не признаёт вину и считает себя жертвой политической расправы. В его телеграм-канале после приговора появился призыв к акции протеста у Офиса президента Украины в Киеве вечером 23 февраля.