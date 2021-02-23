Ричард Миллс: США за суверенитет Украины и против аннексии Крыма

Исполняющий обязанности представителя США в ООН выступил при обсуждении Генассамблеей ООН положения на востоке Украины и в Крыму. Ричард Миллс призвал призвал членов организации голосовать за резолюции, которые привлекают внимание к нарушениям прав человека и милитаризации Крыма.

Миллс заверил, что Соединенные Штаты вместе с партнерами продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают попытку России аннексировать Крым, сообщает "Голос Америки".

Сохраняя войска, танки и тяжелое вооружение на территории Украины, Россия называет себя посредником в решении конфликта, на самом же деле он - зачинщик конфликта, подчеркнул Миллс. По его словам, усиление милитаризации Крыма Россией - это серьёзная и растущая угроза.

Миллс призвал Россию освободить более 100 украинских политических заключенных, которых она удерживает, и прекратить притеснения крымских татар, Свидетелей Иеговы и других противников оккупации.

"Мы требуем и просим, чтобы Россия немедленно прекратила свое агрессивное поведение на востоке Украины и положила конец оккупации Крыма", - заявил и.о. представителя США в ООН. - "Приверженность Украины миру очевидна. Соединенные Штаты приветствуют украинскую инициативу "Крымская платформа" и надеются, что многие другие государства-члены рассмотрят возможность присоединения к этим дипломатическим усилиям, чтобы дать отпор продолжающейся агрессии России".