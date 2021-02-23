В США умер поэт и художник Лоуренс Ферлингетти, ему был 101 год

В Сан-Франциско в возрасте 101 года умер Лоуренс Ферлингетти – поэт и художник, книгоиздатель и педагог, общественный деятель, представитель бит-поколения.

Ферлингетти родился 24 марта 1919 года в городе Йоркерс, штат Нью-Йорк. В связи с болезнью матери в детстве жил во Франции у своей тёти и с ней вернулся в США. Участвовал во Второй мировой войне. Учился в Колумбийском университете, где в 1947 году получил учёную степень магистра по английской литературе. Продолжил обучение в Сорбонне, где получил докторскую степень в области поэзии.

В 1951 году, после женитьбы переехал в Сан-Франциско, преподавал французский язык, издавал журнал City Lights, назвав его в честь фильма Чарли Чаплина "Огни большого города". Затем издавал поэтические сборники. Известность ему принёс первый сборник стихов "Кони-Айленд разума", 1958. Он остается одним из самых продаваемых и популярных сборников стихов из когда-либо изданных.

В октябре 1956 года в одном из выпусков серии "Карманные поэты" Ферлингетти опубликовал поэму основателя битничества и одного из самых ярких представителей бит-поколения Аллена Гинзберга "Вопль" (Howl). Тираж с поэмой был изъят полицией, Ферлингетти арестован вместе со своим сотрудником. Однако, уголовное дело о нарушении благопристойности Ферлингетти выиграл в суде.

Ферлингетти экспериментировал в литературе, драматургии, переводил с французского, оформлял книги, писал маслом и участвовал в общественных движениях.