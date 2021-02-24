В Находке обстреляли машину врача, рассказавшей о заниженной в 5 раз зарплате

В Находке неизвестный обстрелял дробью автомобиль врача городской больницы Натальи Пежевской, которая ранее вместе с коллегами пожаловалась на в разы меньшую, чем постановил Владимир Путин в "майских указах", зарплату.

Видео инцидента, заснятое камерами наблюдения, пострадавшая предоставила телеграм-каналу Sota Vision. На кадрах видно, что в ночное время неизвестный мужчина обходит автомобили, стоящие на парковке, и в итоге останавливается возле машины Пежевской, после чего производит выстрел в лобовое стекло.

Обращение врачей из Находки появилось в интернете больше месяц назад. Медики рассказали, что согласно так называемым "майским указам" президента России они должны получать месячную зарплату в размере свыше 95 тысяч рублей. В действительности, по словам врачей, они получают около 23 тысяч.

На информацию обратили внимание в Госдуме. Проверкой занялся Следственный комитет, но об её итогах не сообщалось. В то же время руководитель больницы Находки потребовал от врача Натальи Пежевской написать объяснительную.