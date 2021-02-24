Госдолг России в 2020 году увеличился почти на 40 процентов

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей. По сравнению с показателем 2019 года он вырос почти на 40 процентов, сообщили аудиторы Счётной палаты в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета.

На сегодняшний день долг Российской Федерации составляет почти 19 триллионов рублей или 17,8 процентов ВВП.

Увеличение суммы в 2020 году в основном произошло за счет роста внутреннего долга. Он вырос на 4,6 триллиона рублей — до 14,7 триллиона. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиардов долларов и составляет почти 57 миллиардов долларов (более четырёх триллионов рублей).

Банк России оценивает ситуацию с госдолгом как устойчивую и считает, что он не несёт проблем для экономики.

Счетная палата также сообщила о падении нефтегазовых доходов. Так, за последний год их объем упал на 2,2 триллиона рублей, падение составило более 30 процентов. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 3 процента до 417 миллиардов рублей. Общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году оказался ниже прогнозируемого на 9 процентов (или почти на два триллиона рублей) и составляет 18,7 триллионов.

Расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии в 2020 году составили почти три триллиона рублей, или 12 с половиной процентов от общих расходов бюджета, подсчитала Счетная палата. Всего за год из бюджета потратили 22,8 триллионов рублей — это на 16 процентов больше, чем планировалось, и на четверть больше, чем годом ранее.

