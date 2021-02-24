Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании

Французская прокуратура предъявила обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии актёру Жерару Депардье. Как утверждается, в 2018 он изнасиловал 20-летнюю актрису, дважды приезжавшую к нему домой. Он отрицает обвинения.

О предъявлении обвинения сообщают Agence France-Presse и французский канал BFM TV со ссылкой на источники. Утверждается, что инциденты произошли в особняке актёра в Париже 7 и 13 августа 2018 года. Возможная жертва — 20-летняя актриса, дочь друга Депардье. Расследование по этому обвинению уже закрывалось в 2019 году из-за невозможности установить обстоятельства случившегося, но было возобновлено после апелляции защиты девушки и допроса подозреваемого.

Депардье — один из самых известных французских актёров в мире. За более чем 50-летнюю карьеру он снялся больше чем в 200 фильмах и сериалах, сыграл во множестве театральных постановок. "Он тёмный человек, но большой актёр", — цитирует AFP высказавшуюся о нём актрису Катрин Денёв.

В 2005 году Депардье избил пытавшегося сфотографировать его папарацци. В 2011 он был снят с авиарейса из Парижа в Дублин за то, что сходил в туалет прямо в проходе между креслами. На следующий год — ударил автомобилиста после ДТП и получил российское гражданство после конфликта из-за налогов с Францией. Его защита настаивает, что обвинение в изнасиловании не соответствует действительности, и актёр абсолютно невиновен.