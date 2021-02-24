На Чукотке на полицейских завели дело об избиении местного жителя

На Чукотке на двух сотрудников полиции завели уголовное дело об избиении местного жителя. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 19 февраля двое сотрудников МВД "Билибинский" избили жителя села Рыткучи. Полицейские якобы проверяли его "на предмет незаконной продажи алкоголя".

Местные СМИ сообщали со ссылкой на анонимный источник, что полицейские заковали пострадавшего в наручники применили пытку "Ласточка".