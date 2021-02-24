Twitter удалил 100 аккаунтов за "подрыв веры в НАТО"

Администрация Twitter во вторник навсегда заблокировала 100 аккаунтов, предположительно связанных с российскими структурами, за нарушение политики соцсети. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о двух группах учетных записей. Первая включает 69 аккаунтов. Как утверждается, они действовали в интересах российских государственных ведомств. Компания обвинила их в распространении сообщений, направленных на "подрыв веры в альянс НАТО и его стабильность".

Вторая группа насчитывает 31 аккаунт. Эти учетные записи были причислены к тем, кто работал в составе "Агентства интернет-исследований" – так называемой "ольгинской фабрики троллей". Менеджеры соцсети обвинили их в работе против США и Евросоюза.

Еще 130 учетных записей компания заподозрила в работе на иранские власти: специалисты пришли к выводу, что эти аккаунты пытались сорвать дебаты во время американских президентских выборов в 2020 году.

35 аккаунтов, удаленных из соцсети, оказались предположительно связаны с Арменией: они продвигали сообщения, направленные против Азербайджана.

Всего из-за нарушения правил Twitter прекратил работу 373 аккаунтов, связанных с Россией, Ираном и Арменией. По тем же причинам 13 февраля Twitter временно заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.