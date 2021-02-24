В Волгограде заведено уголовное дело из-за танца на Мамаевом кургане

МВД возбудило уголовное дело против блогера из Волгограда, записавшего видео на Мамаевом кургане на фоне скульптурной композиции "Родина-мать зовёт". Его заподозрили в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, за выложенный в TikTok ролик ему грозит до трёх месяцев ареста. Об этом сообщает издание V1.

Полиция сообщила о задержании 20-летнего студента Волгоградского института управления Кирилла Ежова утром в среду. В ролике он танцевал обнажённым по пояс несмотря на холодную погоду. Задержанный рассказал, что записал видео в январе, он удалил его из своего тик-тока и извинился.

Съёмка его поста проходила на Мамаевом кургане напротив малой братской могилы, где захоронены около 1500 участников боёв за Сталинград, напоминает V1. Сам склон, на котором стоял блогер, — большая братская могила, где, согласно официальной информации, захоронены 34 505 человек. Сначала Ежов сначала заявлял, что видео было смонтировано "психически невменяемым подписчиком" и пообещал написать на него заявление в полицию.