В мэрии Москвы пообещали не мешать мероприятиям на месте гибели Немцова

Мэрия Москвы пообещала не мешать траурным мероприятиям, запланированным в день смерти Бориса Немцова на месте его убийства – Большом Москворецком мосту в центре столицы. Об этом "Открытым медиа" рассказали члены оргкомитета марша памяти Немцова – глава совета муниципальных депутатов округа Красносельский Илья Яшин и оппозиционер Дмитрий Гудков, которые в среду провели переговоры с представителями властей города. С их слов, единственным условием для проведения мероприятий со стороны мэрии стало соблюдение санитарных норм всеми, кто собирается прийти на место гибели Немцова.

Власти также назвали "недоразумением" действия полицейских, которые на прошлой неделе зачистили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту, оградив его заборами и задержав дежуривших там волонтёров. Сообщается, что в среду волонтёры восстановили мемориал и полиция в этот процесс не вмешивалась.

Ранее оргкомитет марша памяти Бориса Немцова, который до пандемии коронавируса ежегодно проводился в конце февраля, отказался от идеи его проведения из-за ковидных ограничений и объявил вместо шествия возложение цветов на месте убийства политика. Мероприятие запланировано на 27 февраля с 13 до 17 часов дня. Кроме того, в 23:31, время убийства Немцова, на Большом Москворецком мосту планируется минута молчания.

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых уроженцев Чечни, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.

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