США подают заявку на возвращение в Совет ООН по правам человека

США намерены позднее в этом году добиться избрания в Совет ООН по правам человека.

Об этом объявил госсекретарь Энтони Блинкен в видеопослании к участникам 46-й сессии Совета, проходящей 24 февраля в Женеве. По его словам, Вашингтон подаст заявку на членство в Совете на период с 2022 по 2024 годы. "Мы просим все государства-члены ООН поддержать нашу заявку на возвращение в этот орган", - цитирует Энтони Блинкена"Голос Америки".

США вышли из правозащитного Совета ООН в июне 2018 года. Тогдашний президент Дональд Трамп раскритиковал этот межправительственный орган за отношение к Израилю и отсутствие реформ. По словам Блинкена, новая американская администрация частично разделяет критику, которую высказывало предыдущее правительство. В то же время Соединённые Штаты намерены убедиться, что страны-члены Совета соответствуют "высоким стандартам" в области прав человека, пишет "Немецкая волна".

Ежегодные выборы трехлетнего состава совета, состоящего из 47 членов, должны пройти на Генеральной Ассамблее ООН в октябре. В нынешний состав совета входят, в том числе, Великобритания, Китай и Россия.