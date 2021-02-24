В ФРГ экс-сотрудник разведки Асада приговорён к 4,5 годам тюрьмы 

Немецкий суд приговорил бывшего офицера сирийской разведки к четырём с половиной годам тюрьмы за соучастие в преступлениях против человечности. Об этом сообщает Би-би-си.

Было установлено, что 44-летний Эйяд аль-Гариб в 2011 году помог доставить в печально известную тюрьму Дамаска не менее 30 протестующих, которых затем пытали и убили.

Адвокаты настаивали, что подзащитный вынужден был подчиниться незаконному приказу под страхом наказания. Сам аль-Гариб – экс-сотрудник Главного разведывательного управления Сирии – заявил, что бежал от своего начальства в 2013 году в надежде помочь оппозиции и пересёк границу Германии спустя пять лет.

Это первый в истории судебный процесс по делу о зверствах, которые, согласно многочисленным свидетельствам, учинили спецслужбы Башара Асада в отношении соотечественников. Другой сириец – 58-летний Анвар Раслан – все ещё находится под следствием. Оба бежали из Сирии и получили убежище в Германии, но были арестованы в 2019 году.

Немецкие власти применили принцип "универсальной юрисдикции" в отношении данного дела, которое получило статус серьёзного военного преступления. Как поясняет Би-би-си, данный кейс признаётся "контрольным ориентиром" для будущих разбирательств по другим аналогичным делам, которые касаются предполагаемых преступлений правительства Асада.

Официальный Дамаск пользуется поддержкой со стороны России, которая с 2015 года проводит боевую операцию в Сирии. Её задачей Москва называет противодействие террористическим группировкам. Западные страны неоднократно обвиняли российские власти в неизбирательных бомбардировках по районам оппозиции, жертвами которых становились мирные жители. Российские власти это отрицают.



С весны 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Вооружённый конфликт начался после массовых выступлений, главным требованием которых была смена режима Асада. Одновременно на территории Арабской республики началось усиление формирований так называемых джихадистов, в том числе из террористической группировки "Исламское государство". Число убитых за годы противостояния оценивается в сотни тысяч, миллионы стали беженцами.